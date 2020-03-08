Kadınlar Günü'nde Bağcılar sokakları sümbül koktu Bağcılar Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 10 bin adet sümbül dağıttı.

Bağcılar Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 10 bin adet sümbül dağıttı. Minikler anneleri için erkekler eşleri kadınlar da kendileri için sümbül aldı. Eşiyle birlikte katılımcılara sümbül takdim eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kadınlar için "Rabbim onların güzelliklerini daim eylesin, hiçbir zaman hiçbir acıyla da onları karşılaştırmasın" dileğinde bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Bağcılar Çarşı Caddesi, Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "Sümbül Dağıtımı" etkinliğine sahne oldu. Saat 13.00'te başlayan programda sümbül almak için her yaştan ilçe sakini erkenden kuyruğa girdi.

Rabbim onların güzelliklerini daim eylesin

Eşi Emine Çağırıcı'yla birlikte programa katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Öncelikle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Bu vesileyle de şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Toplumumuz aileden oluşuyor ailenin de temel taşı kadınlarımız. Acının da içerisinde çilenin de ortasında hep kadınlarımızı görürüz. Son günlerde Suriye'deki kargaşa ve karışıklık Avrupa sınırlarına dayandı ve orada da kadınlarımızı görüyoruz. Peygamber efendimiz 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' diyor. Rabbim onların güzelliklerini daim eylesin, hiçbir zaman hiçbir acıyla da onları karşılaştırmasın."

Programa katılan AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da kadınlar günüyle ilgili kutlama mesajlarını ilettikten sonra sümbül dağıtımı başladı. Başkan Lokman Çağırıcı, eşi Emine Çağırıcı ve ilçe protokolü her yaştan ve kesimden vatandaşın oluşturduğu kalabalığa sümbül takdim etti. Minikler anneleri için erkekler eşleri için rengarenk sümbüllerden aldı.

Kaynak: DHA