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Kadınlar Günü Konak'ta bambaşka

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınları yalnız bırakmadı.

08.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:52
Kadınlar Günü Konak'ta bambaşka

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınları yalnız bırakmadı. Konak'ta kadınlar için düzenlenen etkinliklere katılan Başkan Batur, hem Konak Belediyesi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerinde yer aldı.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konak'ta birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. Sergiden yürüyüşe, emek fuarından sahalara Konak, Kadınlar Günü'nün en hareketli şehri oldu. Bu yıl Kadınlar Günü'nü iki muhteşem sergi ile kutlayan Konak Belediyesinin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi" açılırken, İzmir Karikatür Müzesi de "Çöp" adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Her iki sergi açılışında da sanatçıların yanında yer alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplamda 39 kadın sanatçının emeğiyle oluşan iki sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Sergilerde yer alan sanatçılara teşekkür eden Başkan Batur, "Kadının hak ettiği değere kavuşması, kadının toplum içinde üretken olması, kadının her alanda söz sahibi olması bizim için önemli. Kadınlarımızın her zaman toplumda temsil kabiliyetinin en üst noktada olması gerekiyor. Konak Belediyesinde de en çalışkan en verimli meclis üyelerimiz kadın meclis üyelerimiz. Kadının olduğu yerde güzellik vardır, barış vardır" diye konuştu.


Konaklı kadınlar fuarda stant açtı


Sergilerin yanı sıra, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kapsamında düzenlediği 11. Kadın Emeği Fuarını da ziyaret etti. Konak Belediyesi Semt Merkezlerinde kurslara katılan kadınların el emeği ürünleri ile katıldıkları fuarda Başkan Batur, kadınlara günün anısına karanfil ve mor renkli fular armağan etti. Semt merkezlerindeki kursiyerlerle sohbet eden ve günlerini kutlayan Batur, semt merkezlerini çoğaltarak kadın emeğini daha görünür hale getireceklerini söyledi. Konak Belediyesinin semt merkezlerindeki kadın üretiminin kooperatifleşerek bir kat daha değer kazandığını hatırlatan Başkan Batur, "Konak Belediyesinin şu anda 13 semt merkezi var. Kısa zamanda 15'e çıkarıyoruz. Semt merkezlerimizdeki kadın emeği ve üretiminin ev ekonomisine katkısı sağlaması için kadın kooperatifi kurduk ve daha da geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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