Kadınlar günü için bir araya geldiler
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Kadınlar günü için bir araya geldiler - Magazin
Dünya Kadınlar Günü, Sezen Aksu, İzmir, Magazin

Kadınlar günü için bir araya geldiler

Sezen Aksu şarkılarından oluşan ve büyük beğeni toplayan müzikli oyun 'İzmir'in Kızları' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın dayanışması için sahneye çıktı. Birçok ünlü isim bu anlamlı gecede bir araya geldi.

08.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:44
Kadınlar günü için bir araya geldiler



Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi usta ve başarılı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan 'İzmir'in Kızları' ekibi şarkılarını bu kez tüm kadınlar için söyledi.& ; Sezen Aksu'nun şarkılarından yola çıkan, Gaye Cankaya'nın yönettiği ve güçlü kadın karakterleri ile öne çıkan 'İzmir'in Kızları',& ; Dünya Kadınlar Günü için sahnedeydi. İzmir'in Kızları ekibi bu anlamlı günde kadınlara kendilerini özel hissettiren hediyeleri ile yüzleri güldürdü. Erkan KolçakKöstendil, Cansu Tosun, Necip Memili, Burcu Özberk, Duygu Sarışın, Selda Alkor, İsmail Ege Şaşmaz, Selin Şekerci, Defne Samyeli, Tayanç Ayaydın, Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu gibi birçok ünlü isim gecede oyunu izleyenler arasında yer aldı.



& ;

Kaynak: Snob Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Magazin
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Magazin
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Magazin
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Magazin
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Magazin
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Magazin
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Can Yaman Sinan Akçıl Gülben Ergen
Spor Berkay Şahin İsmail Kartal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Kadınlar günü için bir araya geldiler - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:17:18. #1.14#