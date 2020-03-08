Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü
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Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Sivas

Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü Sivas'ta 8 Mart Kadınlar Gününde çiçekçilerde yaşanan yoğunluk esnafların yüzünü güldürdü.

08.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:31
Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

Sivas'ta 8 Mart Kadınlar Gününde çiçekçilerde yaşanan yoğunluk esnafların yüzünü güldürdü.

SİVAS - Sivas'ta 8 Mart Kadınlar Gününde çiçekçilerde yaşanan yoğunluk esnafların yüzünü güldürdü.

Sivas'ta vatandaşlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. Kadınlara çiçek hediye etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden ve telefonlar ile çiçekçilere talep yağdırdı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep çiçeklerin yüzünü güldürdü. Vatandaşlar gül, buket ve karanfili tercih etti. Çiçekçi Ufuk Bozyiğit, geçen yıllara oranla bu yıl satışların daha iyi olduğunu belirterek insanların gün geçtikçe özel günlere daha çok önem verdiklerini söyledi.


Çiçekçiler taleplerden memnun

Çiçekçilik yapan Ufuk Bozyiğit, taleplerden memnun olduğunu ifade ederek, " Bu kadar talep olması bizi sevindiriyor. Sektör olarak da sevindiriyor toplumsal olarak da gerçekten sevindiriyor. Kadınlara gereken değerin verilmesi güzel bir şey gerçekten. Konu çiçek olsun olmasın fark etmiyor" diye konuştu.


Geçmiş yıllara göre bu yıl yoğunluk daha fazla

Bozyiğit, geçen yıla göre işlerin arttığını belirtip, "Aslında şöyle bir durum var geçen yıl yerel seçimlerden dolayı biraz daha iş yoğunluğumuz vardı. Ama bireysel olarak bu sene biraz daha işler arttı. Gün geçtikçe daha da artıyor. "Bu tarz özel günlerde daha çok gül ve karanfil ürünlerine talep oluyor. Genelde buket yaptırıyorlar. İş yerleri müşterilerine, çalışanlara, kadınlara vermek için tane gül, tane karanfil hazırlıyoruz. Fiyat olarak ithal güller 10 Lira civarında, yerli güller 7.5 Lira civarlarında oluyor. Buket fiyatları ise müşterimiz kaç tane gülden veya karanfilden isterse o şekilde hazırlıyoruz ve fiyatlandırıyoruz. Tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun. Kadınlara gereken değeri vermemiz gerekiyor toplum olarak. Kötü haberler izliyoruz. İsmini bile telaffuz edemeyeceğim oluyor. Olmasın inşallah bundan sonra" şeklinde konuştu.

Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

Kaynak: İHA

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Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

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