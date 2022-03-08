Kadınlar Günü arifesinde kızı kadın cinayetine kurban veren acılı anne, şiddetin son bulmasını istedi

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip'in 8 Mart'ta ziyaret ettiği ve kızını da geçtiğimiz yıl

Dünya Kadınlar Günü arifesinde kadın cinayetine kurban veren acılı anne, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Denizli'de geçtiğimiz yıl Kadınlar Günü arifesinde eski eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen 24 yaşındaki Fatma Kovan'ın annesi Seval Kovan'ı Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Bektaş ile birlikte ziyaret eden Garip, ailenin acısını paylaştı.

Böylesi bir günde gerçekleşen ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten acılı anne Seval Kovan, 8 Mart Kadınlar Gününün anlamının büyük olduğunu söyledi. Kızının özlemiyle yanıp tutuştuğunu belirten anne Seval Kovan, "Evladını kaybetmiş bir anneyim. Allah'ım hiç kimseye evlat acısı vermesin. 24 yaşındaki evladımı toprağa verdim. Bu evlat acısı çok zor, dayanılmaz bir şey. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Allah'tan tek dileğim hiç bir kadınımıza el kalkmasın! Canım evladımı 8 Mart arifesinde geçtiğimiz yıl kadın terörüne kurban verdim. 24 yaşına kadar beslediğimiz çocuklarımızı bir anda 4 kurşunla öldürenler, asla demir parmaklıkların ardından çıkmasın. Ben kadına yönelik şiddete en ağır cezaların getirilmesini istiyorum. İdamla yargılanmalarını istiyorum. Kadına yönelik yapılan her türlü şiddeti kınıyorum! Devletimiz asla onları affetmesin istiyorum. Bir anne olarak, bir kadın olarak, 'Kadına Şiddete Hayır' diyorum. Allah'ım bu acıyı kimseye göstermesin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde tüm kadınlarımızın gününü kutluyor artık şiddetten uzak bir hayatta yaşamalarını diliyorum" dedi.

"BU ŞİDDET SON BULSUN"

Anne Seval Kovan'ın acısını yürekten paylaştığını ifade eden MHP İl Başkanı Yusuf Garip ise, "Sizin huzurunuzda 8 Mart Kadınlar Gününde yürekten temennim, artık kadına yönelik şiddetin durması, kadın cinayetlerinin son bulmasıdır. Ülkemizin, dünyanın her yerinde kadına şiddet uygulayanları kınıyorum. Maalesef canilikten öte bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu acıyı en derinden ve yakından yaşayan bir anne olarak sizin acınızı yürekten paylaşıyorum. Yüce Meclisimizin, Adalet Bakanlığımızın, ülkemizde kadına yönelik şiddete karşı gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlayacağını düşünüyorum" dedi.

"KADINLAR TOPLUMUN MİMARIDIR"

Müreffeh bir toplumun odak noktasının kadınlar olduğunu belirten MHP İl Başkanı Yusuf Garip, "Türk kadını, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de daha sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu müreffeh bir toplum olma yolunda kilit rol oynamaya devam edecektir. Bu vesileyle başta analarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesinde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda; eşi Osman A'ya 5 ay önce boşanma davası açan 24 yaşındaki Fatma Kovan A., tartışma yaşadığı eşinin kendisini bıçakla yaralaması üzerine evden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen Osman A., evde bulunan av tüfeğiyle Fatma Kovan'a bahçeden çıkmaya çalıştığı sırada sırtından 4 el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. 7 yaşındaki çocuklarının evde olmadığı bir ortamda boşanma aşamasındaki eşini öldüren Osman A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Atilla Özer/ İHA)