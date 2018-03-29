Kadınlar, Günsan Ailesinin En Önemli Parçası

Günsan Elektrik, kadınların ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda eşit bireyler olduğunu vurgulamak amacıyla 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nde, tüm Günsan kadınlarına içlerindeki gücü keşfedebilmeleri, kendilerinin ve taşıdıkları eşsiz potansiyelin farkında olabilmeleri için ayna hediye etti.

Günsan Elektrik'in kadınların toplumsal hayattaki yerini önemsediğini vurgulayan Günsan Elektrik CEO'su Stephane Nuss, "Sosyal, ekonomik ve kültürel hayatımızda kadının yerini oldukça önemsiyoruz. Kadın liderliği ve kadının ekonomideki yeri ülkemizin geleceği için mükemmel fırsatlar sunuyor. Günsan Elektrik ailesi içerisinde toplam çalışan sayımız içerisinde, kadın çalışan oranımız yüzde 50. Bu oranı her geçen gün artırmak üzere çabalıyoruz. Kadın çalışanlarımızın çalışmalarına ve potansiyellerine güveniyor, onları gelecek yıllardaki atılımlarımızın temel unsuru olarak görüyoruz. Kadın çalışanlarımız, ailemizin en önemli parçası", dedi.