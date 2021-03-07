"Kadınlar gelecek nesillerin mimarlarıdır"
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"Kadınlar gelecek nesillerin mimarlarıdır"

07.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:33

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Özdoğan Türkiye ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınların olduğunu söyledi.

Başkan Özdoğan mesajında şu görüşlere yer verdi;

"8 Mart, varlıklarıyla fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sonsuz sevgi ve merhamet timsali kadınlarımızın gurur günüdür. Başta evlatlarını bu vatana feda eden şehit analarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum"

Türkiye ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınlarımız olmuştur diyen Başkan Özdoğan;

"Kadınlarımız, bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdır. Toplumsal yaşamın her basamağında ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Annem ve eşim olmak üzere 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla kutlarım." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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