Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi? Diyanet fetvaları!
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Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi? Diyanet fetvaları!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?

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Dini konularda araştırma yapanlarKadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mikonusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaKadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mikonusunda fetva yayınladı. Peki,Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi İşte, detaylar.

KADINLAR GEBELİK DÖNEMLERİNDE ORUÇ TUTABİLİRLER Mİ?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269)..

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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