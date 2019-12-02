Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın Çin'de başlayacak
Voleybolda Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın da katıldığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın başlayacak.
Voleybolda Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın da katıldığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın başlayacak.
Son 4 yıldır Türk kulüplerinin kazandığı şampiyonanın 13'üncüsü, 3-8 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek.
2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'nda Çin'den Guangdong Evergrande, İtalya'dan Imoco Volley ve Brezilya'dan Itambe Minas ile karşılaşacak.
Turnuvanın 2013, 2017 ve 2018'deki galibi VakıfBank ise B Grubu'nda İtalya'nın Igor Gorgonzola, Brezilya'nın Dentil Praia ve Çin'in Tianjin Bohai Bank kulüpleriyle karşı karşıya gelecek.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde ekipler çapraz olarak eşleşecek.
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın 2019 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası gruplarındaki maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
05.00 Imoco Volley-Eczacıbaşı VitrA
09.00 VakıfBank-Dentil Praia
4 Aralık Çarşamba:
12.00 Eczacıbaşı VitrA-Itambe Minas
5 Aralık Perşembe:
12.00 Igor Gorgonzola-VakıfBank
6 Aralık Cuma:
12.00 Eczacıbaşı VitrA-Guangdong Evergrande
15.00 Tianjin Bohai Bank-VakıfBank