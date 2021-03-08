Kadınlar fidanları toprakla buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadınlar fidanları toprakla buluşturdu

08.03.2021 19:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:41
Kadınlar fidanları toprakla buluşturdu

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirdi.

Fidan dikim törenine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Gecek Termal Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Çiloğlu, Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümlü, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökan US ve çok sayıda kamu kurumlarında çalışan bayan personel katıldı.

"Kadınlar her alanda destekçimiz"

Fidan dikim töreninde konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, hayatın her alanında kadınların en büyük destekçileri olduğunu söyleyerek, "Dünya üzerindeki tüm kadınlarımız iyiliğin, fedakarlığın, şefkatin ve anneliğin simgesidirler. Hayatımızın her alanında bize en büyük destekçilerimiz kadınlardır. Gizemli şehir Afyonkarahisar'da kadınlar günümüzü dolu dolu kutluyoruz. Kadınlarımıza yönelik kurulan kadın kültür evleri projemiz tüm Türkiye'de ses getirdi. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kadınlar fidanları toprakla buluşturdu
Kadınlar fidanları toprakla buluşturdu
Kadınlar fidanları toprakla buluşturdu
Kadınlar fidanları toprakla buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Yılmaz Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Özil Mete Kalkavan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınlar fidanları toprakla buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 19:43:35. #1.16#
title