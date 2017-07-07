Kadınlar Fidanla Ev Ekonomilerine Destek Oluyor

Elazığ'da bir yılda dikilen 7 milyon fidan kadınların da ev ekonomilerine önemli destek sağlıyor. Sonbahar ve ilkbaharda fidanları diken, yazın sıcakta ise çapa, ot alma ve onarımlarını yapan kadınlar, fidanları bir anne şefkati ile büyütüyor.



Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü himayesinde sonbahar ve ilkbahar mevsiminde fidan dikimi yapan 300'den fazla kadın, yazın ise fidanların çapa, ot alma ve onarımlarını yapıyor. Kent genelinde 200 bin dekar alanda çalışma yapan kadınlar, dağlarda meşe, karaçam, badem, akasya fidanı yetiştiriyor. Fidanlara kendi çocukları gibi bakan kadınlar, onları bir anne şefkati ile büyütüyor. Büyük bir özveriyle çalışan kadınlar aynı zamanda aile ekonomisine katkı sağlıyor.



Fidan yetiştirmenin çocuk yetiştirmek gibi olduğunu dile getiren Halime Karagözoğlu, "Fidanın emeği, eziyeti çok ve bir sorumluluğu var. Ama o fidanı yetiştirmek bambaşka bir şey. Fidanları özenle dikiyoruz. Şu anda kendi ektiğimiz fidanları çapalıyoruz. Bu fidanları her gördüğümüzde çocuk gibi seviniyoruz" dedi.



İlkbahar ve sonbahar aylarında fidan dikimi yaptıklarını belirten Selvi Yıldırım ise, "Diktiğimiz fidanların temizliğini ve çapasını yapıyoruz. Bu fidanlar büyüdüğünde seviniyoruz. Doğayı seviyoruz. Şu anda diktiğimiz fidanların çapasını yapıp otlarını alıyoruz. Biz bu fidanların bakıcı anneleriyiz. Fidanları seviyoruz. Verimini aldığımızda da çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.



İlkbaharda diktikleri fidanların bakımlarını yaptıklarını aktaran Çiçek Deniz de, "O fidanları nasıl evde çocuk büyüttüğümüzde seviniyorsak fidanların da büyüdüğünü gördükçe seviniyoruz. Yazın çapa yapıyoruz, güzün tekrar fidan dikiyoruz. Bir evladımızı nasıl seviyorsak fidanları da öyle seviyoruz. Bu işi yaparken ev ekonomisine de katkımız oluyor" şeklinde konuştu.



Elazığ'da ağaçlandırma erozyon kontrol çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, "Ağaçlandırma erozyon kontrol çalışmaları kapsamında 2016 yılında 75 bin dekar alanda ağaçlandırma erozyon kontrol çalışmaları yaptık. Bu bağlamda 7 milyon fidan diktik. Fidan dikim işi bir süreçtir. Önce projelendirme, arazi hazırlığı ve arkasında fidan dikimi ile gerçekleşir. Daha sonra ise dikilen fidanların bakımı ile devam eder" diye konuştu.



Sonbahar ve ilkbaharda fidan dikimlerini yaptıklarını vurgulayan Polat, "Dikim işleri bittikten sonra bakım işlemlerine başladık. 2014, 2015 ve 2016 yılının sonbaharında diktiğimiz fidanların ot alma, çapalama ve onarımını yapıyoruz. Bu işleri kısmen ihale kısmen ise vahidi fiyat usulüyle köylerimizden yaşayan insanlarımıza yaptırıyoruz. Bu bağlamda hem ihale hem de vahidi fiyat usulüyle yaptığımız işlemlerde işçilerin büyük bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Fidanları diken kadınlar bakımlarını da yapıyor. Her yıl çalıştırdığımız kişi sayısı 600'e yakındır. Bu işçilerin 300'ünden fazlası kadındır. Kadınlar bu işte özenle çalışıyor. Kadınlar hem dağları yeşertiyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor" ifadelerinde bulundu. - ELAZIĞ