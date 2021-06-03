Kadınlar evde üretiyor, El Emeği Halk Pazarında satıyor
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Kadınlar evde üretiyor, El Emeği Halk Pazarında satıyor

Kadınlar evde üretiyor, El Emeği Halk Pazarında satıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turgutlu Belediyesinin ev kadınlarına yönelik hayata geçirdiği El Emeği Halk Pazarında el emeği ürünlerini satmak isteyen kadınlar için müracaatlar devam ediyor.

Turgutlu Belediyesinin ev kadınlarına yönelik hayata geçirdiği El Emeği Halk Pazarında el emeği ürünlerini satmak isteyen kadınlar için müracaatlar devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından Orta Park'ta kurulan El Emeği Halk Pazarında kadınlar, evlerinde ürettikleri el emeği ürünlerinin satışını yapmaya devam ediyor. Gıda ürünü hariç el emeği ürünlerinin satıldığı pazar, haftanın 6 günü faaliyetlerini sürdürüyor.

El Emeği Halk Pazarı, pandemi sebebiyle uygulanan kurallar gereğince 10.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. İçerisinde on adet satış kabini bulunan pazar, haftalık olarak el emeği ürünlerinin satışını yapmak isteyen kadınlara ücretsiz olarak tahsis ediliyor. El Emeği Halk Pazarına müracaatlar ise Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası Zemin katında yer alan Evrak Kayıt bölümünden yapılıyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Ev kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlamaları ve kadınlar için çalışma ortamı oluşturabilmek adına Başkanımız Çetin Akın'ın girişimleriyle kurulan El Emeği Halk Pazarımız aracılığıyla kadınlara vermiş olduğumuz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evde el işi yapan kadınların ortaya koydukları emeğin karşılığını aldıklarını görmek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Binbir emekle, el işçiliğinin en güzel örneklerini vatandaşlarımızla buluşturmak isteyen üretici kadınlarımızı pazarımızda satış yapmaları için müracaatta bulunmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kadınlar evde üretiyor, El Emeği Halk Pazarında satıyor
Kadınlar evde üretiyor, El Emeği Halk Pazarında satıyor
Kadınlar evde üretiyor, El Emeği Halk Pazarında satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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