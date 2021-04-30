Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak
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Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak

Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeyle kadınlar evde defne yaprağı ayıklayarak aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeyle kadınlar evde defne yaprağı ayıklayarak aile ekonomilerine katkı sağlayacak. 'Defne Yaprağı Ayıklama Projesi' kapsamında kadınlara defne yaprakları teslim edilmeye başlandı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınların evlerinden çalışıp aile ekonomilerine katkı sağlama fırsatı yakaladığı 'Defne Yaprağı Ayıklama Projesi' başladı. Projeden yararlanmak için mahalle muhtarlarına başvuru yapan kadınlara defne yaprakları teslim ediliyor.

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Kent Konseyi ve Mersin'de ekolojik ürünler üzerine faaliyet yürüten bir firmanın işbirliği ile hayata geçirilen projeyle ekonomik durumu iyi olmayan, çalışamayan kadınların ev ekonomilerine katkı sunulması hedefleniyor. Mahalle muhtarlarının duyurusu ile projeden yararlanmak için başvuru yapan kadınlara defne yaprakları, görevliler tarafından evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.

450 kadın başvurdu

Projeye başvuru yapan kadınların evlerini tek tek gezen ve kolileri teslim eden Yenişehir Belediyesi görevlileri, kadınlara defne yapraklarını nasıl ayıklayacaklarını da anlattı. 450 kadının başvuru yaptığı projede bugüne kadar 200 kadına defne yaprakları evlerinde teslim edildi.

Mahalle muhtarlarının duyuruları ile projeden haberdar olduklarını belirten kadınlar, pandemi sürecinde ev ekonomisine katkı sunacak olan projeyi hayata geçirdiği için Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür ettiler. - MERSİN

Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak
Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak
Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak
Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak
Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak
Kadınlar, evde defne yaprağı ayıklayıp para kazanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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