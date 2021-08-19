Kadınlar Euroleague ve Kadınlar Eurocup'ta gruplar belli oldu

Kadınlar Euroleague ve Kadınlar Eurocup'ta 2021-2022 sezonun grup kuraları çekildi.

Kadınlar Euroleague ve Kadınlar Eurocup'ta 2021-2022 sezonun grup kuraları çekildi. Kadın Euroleague'de Galatasaray ile Fenerbahçe, B Grubu'nda yer aldı.

Kadınlar Euroleague ve Kadınlar Eurocup'ta 2021-2022 sezonu grupları Almanya'nın Freising kentinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Toplam 16 takımın mücadele edeceği Kadınlar Euroleague'de 14 takım direkt olarak grup aşamasından turnuvaya başlarken, son iki ekip ise elemeler sonucunda organizasyona katılım hakkı kazanacak. Turnuvada Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray B Grubu'nda yer aldı. Eleme turu oynayacak Bellona Kayseri Basketbol ise KSC Kzekszard (Macaristan) ve ASC SEPSI-SIC (Romanya) ile karşılaşacak. 21-23 Eylül tarihlerinde Romanya'da oynanacak organizasyonu ilk sırada tamamlayan taraf, normal sezonda yer alma hakkı elde edecek. Kayseri ekibi turu geçmesi halinde A Grubu'nda mücadele edecek.

Kadınlar Euroleague'de gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselirken, beş ve altıncı sırada yer alan ekipler Kadınlar Eurocup'ta çeyrek finalden itibaren mücadele edecek.

Kadınlar EuroLeague'de gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: UMMC Ekaterinburg (Rusya), CB Avenida (İspanya), ZVVK USK Praha (Çekya), BLMA (Fransa), TTT Riga (Letonya), Umana Reyer Venezia (İtalya), PBC MBA Moscow (Rusya), Ön elemelerden gelecek 1. takım

B Grubu: Fenerbahçe, Galatasaray, Dynamo Kursk (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), SPAR Girona (İspanya), Basket Landes (Fransa), VBW Arka Gdynia (Polonya), Ön elemelerden gelecek 2. takım

Europcup'ta da rakipler belli oldu

Takımların 2 konferansa ayrıldığı Kadınlar Eurocup'ta ise Türkiye'den yer alacak takımlar Konferans 1'de yer aldı. Organizasyonda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Buna göre C Grubu'nda yer alan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, KS AZS AJP Gorzow (Polonya), BC Horizont Minsk (Belarus) ve Spartak MK Vidnoje/ AZS UMCS Lublin galibi ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda bulunan Nesibe Aydın, Kadınlar Euroleague elemesinden gelecek takım, Neve David Rambla (İsrail), Universitas PEAC/ Niki Lefkadas galibi ile oynayacak. F Grubu'nda yer alan Orman Gençlik, Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan), BC Nika Syttyvkar (Rusya) ve KS Basket 25/ Eleftheria Moschatou galibiyle mücadele edecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ise Konferans 1 ön elemesinde Elitzur Holon (İsrail) ile eşleşirken, Elazığ İl Özel İdare, PAOK (Yunanistan) ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı