Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 84 UMMC Ekaterinurg: 88
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 84 UMMC Ekaterinurg: 88

Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 84 UMMC Ekaterinurg: 88
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul'da düzenlenen EuroLeague Women Final Four ilk maçında Rus temsilcisi UMMC Ekaterinurg ile karşılaşan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı mücadeleden 88-84 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi
Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi

İstanbul'da düzenlenen EuroLeague Women Final Four ilk maçında Rus temsilcisi UMMC Ekaterinurg ile karşılaşan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı mücadeleden 88-84 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Volkswagen Arena'da oynanan maça sarı-lacivertli ekip, Jasmine Thomas, Kayla McBride, Alina Iagupova, Satou Sabally, Kia Vaughn beşiyle başladı. Dengeli başlayan mücadelede hücumda Alina Iagupova'ya etkili olan Fenerbahçe, ilk periyodu 21-22 geride tamamladı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Alina Iagupova ve Olcay'ın üçlükleriyle farkın açılmasını önleyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 48-55'lik skorla gitti. Rusya temsilcisinin iyi başladığı üçüncü periyotta farkın çift hanelere çıkmasının ardından Iagupova ve McBride ile fark 5 sayıya inince Ekaterinburg'tan mola geldi: 55-60. Kalan bölümde fark erimedi ve üçüncü periyot 61-68 tamamlandı.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde savunmada vites yükselten Fenerbahçe, Alina Iagupova ve Satou Sabally'nin basketleriyle farkı 4 sayıya indirince Rusya ekibinden mola geldi: 73-77. İlerleyen bölümde Kia Vaughn'un isabetli serbest atışları ve orta mesafe atışıyla skorun 79-79'da eşitlendiği karşılaşmada avantajı eline geçiremeyen sarı-lacivertliler maçı 84-88 kaybetti. Bu sonuçla Fenerbahçe turnuvaya veda etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Vladimir Putin Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Ebru Şallı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 84 UMMC Ekaterinurg: 88 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:37:41. #1.15#

title