Kadınlar Euroleague'de Final-Four heyecanı

FIBA Kadınlar Euroleague'de Final-Four heyecanı yarın Volkswagen Arena'da oynanacak yarı final müsabakaları ile yaşanacak.

FIBA Kadınlar Euroleague'de Final-Four heyecanı yarın Volkswagen Arena'da oynanacak yarı final müsabakaları ile yaşanacak. Fenerbahçe saat 16.00'da Rus takımı UMMC Ekaterinburg ile karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Euroleague'de Final-Four heyecanı yarın İstanbul'da başlayacak. Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye'den Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'dan UMMC Ekaterinburg, İspanya'dan Perfumerias Avenida ve Macaristan'dan Sopron Basket takımları yer alacak.

Final-Four'un ilk gününde yarın saat 16.00'da Fenerbahçe ile UMMC Ekaterinburg karşılaşacak. İkinci maçta ise saat 21.00'de Perfumerias Avenida - Sopron Basket takımları karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar 18 Nisan Pazar günü finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük müsabakasına çıkacak.

İstanbul, 3. kez ev sahipliği yapacak

FIBA Kadınlar Euroleague Final-Four organizasyonuna İstanbul 3. kez ev sahipliği yapacak. Daha önce 2012 ve 2016 yıllarında İstanbul'da yapılmıştı. 2012 yılında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen son 8'de İspanya'dan Ros Casares takımı ipi göğüslemişti. 2016 yılında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan Final-Four'da ise UMMC Ekaterinburg şampiyonluğu kazanmıştı.

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de bugüne kadar 3 kez final oynadı. Sarı-lacivertliler, 2013'te UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de de Dinamo Kursk'a 77-63'lük skorla mağlup olarak sezonu ikinci tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı