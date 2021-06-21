Kadınlar Esmek ile Güçleniyor
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Kadınlar Esmek ile Güçleniyor

Kadınlar Esmek ile Güçleniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

ESMEK çatısı altında ücretsiz olarak verdiği kurslar ile kadınların vakitlerini verimli şekilde değerlendirmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik sunduğu el sanatları ve tasarım kursları ile kadınların farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

ESMEK çatısı altında ücretsiz olarak verdiği kurslar ile kadınların vakitlerini verimli şekilde değerlendirmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik sunduğu el sanatları ve tasarım kursları ile kadınların farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Odunpazarı Tarihi Bölge içerisinde bulunan Turistlik El Sanatları Merkezi'nde eğitim alan kadınlar, ürettikleri eserleri hem internet üzerinden hem de ESMEK Satış Mağazası'nda satarak kendi ekonomilerine de destek oluyorlar.

ESMEK'in yüzlerce farklı branşta düzenlediği yeni dönem kurslarına pandemi koşullarına uygun bir şekilde kısıtlı sayıda katılımcı, maske ve mesafe kuralları ile başladı. Kurslara Eskişehirlilerin bu dönem de büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 gün gibi kısa bir sürede 10 bine yakın kayıt aldıklarını belirterek ESMEK'in önemli bir sosyal sorumluluk örneği haline geldiğini ifade etti. Büyükerşen ""2001 yılında ESMEK'i vatandaşlarımızın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, meslek edinmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tekrar canlandırmak amacıyla kurmuştuk. Bugünse tüm bunların yanı sıra düzenledikleri sergiler, söyleşiler, konserler, geziler, eğitim çalışmaları ile toplumun her kesimine hitap eden ESMEK, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi haline geldi. Pandemi nedeniyle vatandaşlarımızdan uzak kalsak da yeni dönemde eğitimlerimizi hem yüz yüze hem online olarak sürdürüyoruz. Yüz yüze başlayan 40 branşta sınıflarımızda kısıtlı sayıda katılımcı, maske ve mesafe kurallarına hassasiyet gösteriyoruz. 76 branşta ise online eğitimlerimizle hemşehrilerimiz pandemi sürecinde evde geçirdikleri zamanı verimli şekilde değerlendiriyorlar. Özellikle kadınlarımız merkezlerde ürettikleri ürünleri internet üzerinden satarak güzel gelirler elde ediyorlar. Kurslarımıza yönelik her yıl artarak devam eden bu ilginin farkındayız ve merkezlerimizin sayısını arttırmak istiyoruz. Yalnızca kent merkezinde değil merkez dışında kalan ilçelerimizde de merkezlerimizin sayısı artacak. Susan değil, yaptıkları ile ayakta durabilen kadınlarımızın sayısını arttırdıkça ülkemizde kadın cinayetlerinin, her türlü şiddetin azalacağına inanıyoruz. Ben tüm Eskişehirli kadınlarımızı ESMEK'in bu imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum. Mutlaka onlara da hitap eden, kendilerini geliştirebilecekleri bir kursumuz vardır. Onların yüzünün gülmesi bizler için çok kıymetli" dedi.

ESMEK sayesinde ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade eden kadınlar ise kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Başkan Büyükerşen'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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