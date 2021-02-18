Kadınlar erkeklerden daha mutlu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre 2020'de mutlu olduğunu söyleyen erkeklerin oranı yüzde 43,2 kadınların ise yüzde 53,1 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre 2020'de mutlu olduğunu söyleyen erkeklerin oranı yüzde 43,2 kadınların ise yüzde 53,1 oldu.

TÜİK, 2020 yılına ilişkin 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyenlerin oran 2019'da yüzde 52,4 iken 2020 yılında yüzde 48,2 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2019'da yüzde 13,1 iken 2020 yılında yüzde 14,5 oldu.

'HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK'Mutlu olduğunu söyleyen erkeklerin oranı, 2019 yılında yüzde 47,6 iken 2020 yılında yüzde 43,2 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2019 yılında yüzde 57,0 iken 2020 yılında yüzde 53,1 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 69,7 olurken bunu sırasıyla, yüzde 15 ile çocuklar, yüzde 4,2 ile kendisi, yüzde 3,6 ile anne/baba, yüzde 3,5 ile eş ve yüzde 2,2 ile torunlar takip etti. Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 70,9 olurken bunu sırasıyla, yüzde 12,8 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,6 ile para ve yüzde 2,3 ile iş takip etti.EN YÜKSEK MEMNUNİYET ASAYİŞ HİZMETLERİNDEKamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde en üst sırada asayiş hizmetleri yer aldı. 2020 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 77,4 olurken bunu sırasıyla yüzde 72,1 ile ulaştırma ve sağlık, yüzde 63,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60,4 ile adli ve yüzde 56,2 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.KADINLAR ERKEKLERDEN UMUTLUAraştırmaya göre, kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2020'de yüzde 69,6 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 68,5 iken kadınlarda bu oran yüzde 70,7 oldu.EVLİLER DAHA MUTLUAraştırmaya göre, evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2020'de yüzde 51,7 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 41,3 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 46,7'sinin, evli kadınların ise yüzde 56,8'inin mutlu olduğu gözlendi.EĞİTİM SEVİYELERİNE GÖRE MUTLULUK ORANLARIEğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla, yüzde 50,3 ile ilkokul mezunu, yüzde 46,8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 46,1 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 44,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.EN MUTLU OLANLAR 65 VE ÜZERİ

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2019 yılında yüzde 58,5, 2020 yılında ise yüzde 57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2019 yılında yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020 yılında yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ