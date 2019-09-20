Kadınlar el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

20.09.2019 16:49

Samsun'da 200 kadının el emeği ürünlerinin sergilendiği 'Çarşı 1919' sergisi Kurtuluş Yolu'nda açıldı.



'Çarşı 1919' sergisinin açılışı törenle gerçekleşti. Açılışı yapılan sergide gıdadan giyim sektörüne kadar 2 bine yakın ürün bulunuyor. Birçok farklı ürünün sergilendiği 'Çarşı 1919'un açılışı eğlenceli görüntülere sahne oldu. Açılışta Samsun Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi tarafından çalınan parçalara kadınlar oynayarak eşlik ettiler. Sergi açılışında ayrıca üzerinde 'Anne lütfen ölme', 'Kadına şiddete hayır' yazılı 100 adet mor balon kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne bırakıldı.



"Mekansal zeminini hazırlıyoruz"



Açılışta konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizim hayal ettiğimiz şeyin burada gerçekleştirmesi bizi mutlu ediyor. İlkadım Belediyesi olarak bizim özellikle ev hanımlarımızın emeğini, yaptığı işleri pazarlayarak aile bütçesine katkı sağlaması için önümüzdeki dönemde bir hamle başlatacağız. Seçim döneminde de bunun sözünü vermiştik. Biz de özellikle ailelerine katkı sağlanmak isteyen bayan arkadaşlarımızın ürettikleri veya satmaya hazır hala getirdikleri ürünlerini internet ortamlarında sayfa açmak suretiyle çalışmalarımız olacak. Büyükşehir Belediyemizle görüşerek bu tür faaliyetlerin mekansal zeminini hazırlıyoruz. İlkadım Belediyesi olarak bu tür faaliyetleri sürekli hala getireceğiz. Ülkemize ve dünyaya yayacak şekilde de ürün yelpazesini ve çeşitliliğini de bu dahil edeceğiz" dedi.



Açılışta konuşma yapan bir diğer isim Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü ise bu tür faaliyetler yılın 365 gününde kalıcı olması gerektiğini belirtti. Hayırlı bir iş için burada toplandıklarını ifade eden Üçüncü, "Yöremizin hanımefendilerine ait el ürünlerini, yöremizin gıdalarını inşallah burada sergileyeceğiz. Bu Samsun kadınlarının potansiyelini gösteriyor. 2-3 senedir bu tür organizasyonlar yapmaktayız. İnşallah bu çalışma kalıcı olacak. Bütün belediyelerimiz bu tür etkinlere destek veriyor. 365 günün her gününde kadınlarımız kendi ürünlerinin sergileyebileceği bir mekana umuyorum kavuşacak" diye konuştu.



"Burada amacımız kadınların görünmeyen emeğini görünür hale getirmek"



Amaçlarının kadınlarını yaşam kalitesinin yükseltmek olduğunu söyleyen Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birim Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, "3 yıldır kadın emeğinin değerlendirilmesine yönelik 'Çarşı 1919' kadın emeği pazarını oluşturuyoruz. Bu çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Atatürk Anıt Parkı'nın içerisinde bir nokta oluşturduk. Kadınlar burada el emeği ürünlerini halka sunmaya başladı. Bu tür çalışmaların daha çok yaygınlaşma özellikle Karadeniz Bölgesi'ne yayılması amacı ile bugünkü etkinliği gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız kadınların görünmeyen emeğini görünür hale getirmek, özellikle hediyelik eşya sektörüne yönelik bu boşluğu kadınların doldurmasını sağlamak istiyoruz" ifadeleri kullandı.



'Çarşı 1919' sergisi 22 Eylül'de son bulacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA