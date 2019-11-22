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Kadınlar EHF Kupası'nda Kastamonu Belediyespor'un rakipleri belli oldu

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

22.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:48
Kadınlar EHF Kupası'nda Kastamonu Belediyespor'un rakipleri belli oldu

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen kura çekimine 2. torbadan katılan Kastamonu Belediyespor'un A Grubu'nda Çekya'dan Banik Most, Almanya'dan Thüringer ve Macaristan'dan Schaeffler ile eşleştiği belirtildi.

Kupada grup maçları 4-5 Ocak 2020'de başlayıp, 8-9 Şubat'ta sona erecek. Toplam 4 grupta oynanacak müsabakalar sonunda ilk 2 sırayı alacak ekipler çeyrek finale çıkacak.

Kaynak: AA
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