Kadınlar Dünya Kupası raporu: İlk finalist belli oldu

Çıkan kısmın özeti





Kupada ilk finalist dün belli oldu. Turnuvanın başında "ABD finale çıkacak" denseydi, herhâlde kimse yadırgamazdı, ancak favori ekip gerçekten final olabilecek zorlukta iki maçın ardından buraya gelebildi. Dünün en büyük sürprizi, hiç tartışmasız, kupanın yıldızı Megan Rapinoe’nun oynamamasıydı. Teknik direktör Jill Ellis, hafif sakatlığı olan Rapinoe yerine hücum pres yönü daha kuvvetli olan Christen Press’i tercih etti. Şu ana kadar kupada Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük avantajı, rakipleri karşısında ilk on beş dakikada gol bulmasıydı. Dün de bu durum bozulmadı ve ABD, onuncu dakikada Press ile öne geçti. Bu dakikadan sonra temel soru, İngiltere’nin dağılıp dağılmayacağıydı. Bu noktada sahneye Ellen White çıktı. Sessiz sedasız gol kraliçeliğine yaklaşan White, 19. dakikada kanat ortasına nefis bir vuruş yaptı ve beraberliği getirdi. İlk yarıda oyun üstünlüğü ABD’de kalırken, 31. dakikada altın ayakkabının diğer adayı Morgan’ın golüyle ABD bir kez daha öne geçti. İkinci yarıda ise, hakimiyet İngiltere'deydi. İngilizlerin çok sayıda gol pozisyonu yakaladığı dakikalarda White ile ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi neticesinde, ofsayt gerekçesiyle gol değeri bulmadı. Daha sonrasında İngiltere, yine White’ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ancak kaptan Houghton, vuruşunda kaleci Naeher’a takılınca turu geçen ABD oldu. Oyun kalitesi açısından adına yakışan maç, aynı zamanda 12 milyona yakın izleyiciyle Britanya’da 2019’un şu ana kadar en çok izlenen TV programı oldu.





Günün menüsü





Bugün ikinci finalisti belirleyeceğiz. TSİ 22.00’de kupanın nispeten sürpriz sayılabilecek iki takımı Hollanda ve İsveç final arayacak. Aslında bu iki ekibin yarı finale yükselmesine tamamen sürpriz denemez. Ancak Fransa ve Almanya gibi iki devin yerine gelmeleri tabii ki beklenmiyordu. Bu yolda özellikle Hollanda, eşleşme avantajlarından da çok yararlandı. Şimdiye kadar İsveç, bu iki takım arasında biraz daha iyi gözüktü. Ancak çok büyük bir fark da yok. İki takım da temkinli oyunu tercih etmelerine karşın çok güçlü hücum silahlarına sahip. Gol pozisyonu sayısından çok, pozisyonlardaki etkinliğin belirleyici olacağı bir karşılaşma.





Neye dikkat etmeli?





Hollanda’da Miedema, İsveç’te ise Blackstenius, günün kahramanı olmaya aday. Ancak Jakobsson ve Martens de skoru değiştirebilir.





Ne umuyoruz?





120 dakika potansiyeli olan çekişmeli bir maç.





Günün lüzumsuz bilgisi





Hollanda, İsveç ve futbol kelimeleri yan yana gelince en çok hatırlanan isimlerden biri ünlü eski golcü Henrik Larsson. Larsson, dört sezon Feyenoord Rotterdam’da oynamış ve iki Hollanda Kupası kazanmıştı. Larsson için Rotterdam’ın asıl önemi ise bugün İsveç Erkek Milli Takımı'nda oynayan oğlu Jordan’ın orada doğmuş olması. Jordan Larsson da babası gibi bir dönem Hollanda Ligi’nde forma giydi.