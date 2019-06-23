Kadınlar Dünya Kupası raporu: İkinci tur maçları başlıyor

Çıkan kısmın özeti





Kupada grup maçları sona erdi ve artık eleme turlarına geçiyoruz. Bir günlük aradan sonra kaybedenin evine döneceği maçlar başlıyor. Şu ana kadarki görüntüde, Amerika Birleşik Devletleri favoriler arasında da bir hayli önde gözüktü. ABD takımı, ünvanını koruma yönünde güçlü sinyaller veriyor. Bu takımın arkasına Fransa ve İngiltere’yi koyabiliriz. Ancak bu üç takımın yalnızca birini finalde görebiliyoruz, zira eşleşmenin aynı tarafındalar. Fransa ve ABD, ikinci turu geçerse çeyrek finalde eşleşecek. Bu maçı kazanan, İngiltere'nin yarı finale kalması durumunla onunla oynayacak. Ki Norveç ve Avustralya da eşleşmenin bu tarafında.



Turnuvada şu ana kadar ki en büyük sürpriz İtalya oldu. İtalyanlar, yıllarca Avrupalı rakiplerinin fersah fersah arkasından gelirken, bu kupada güzel oyunlarıyla göz doldurdular. Çin’le eşleşen İtalya, yoluna devam edebilir.



En büyük hayal kırıklığı ise sıfır puanla kupaya veda eden Yeni Zelanda'ydı. Yeni Zelanda, tecrübeli bir takım ve büyük kupa alışkanlıkları var. Bu kupada, hem puan alamadılar hem de defansif futbollarıyla futbolseverlerin canını sıktılar.



Elenmesine rağmen alkış toplayan takım ise Arjantin oldu. Çok zor bir grupta, yalnızca İngiltere’ye, o da bir golle kaybeden Arjantin, iki puanla en iyi üçüncüler arasına giremedi. Ancak çok zor koşullardan gelerek başarılı olan takım, ülkesinde kalplerde kendine yer bulmayı başardı. Umarız bu, makus talihlerini de değiştirecek.





Günün menüsü





Bugün iki çeyrek finalisti belirleyeceğiz. TSİ 18.30’da Almanya, Nijerya karşısında olacak. Almanya, genç kadrosuna rağmen kendinden oldukça emin gözüktü. Ancak ABD ya da Fransa kadar da dikkat çekmedi. Yine de en iyi üçüncülerden gelen Nijerya karşısında favoriler. Nijerya’nın dev bir sürpriz için süper yıldızı Oshoala’nın vites arttırmasına ihtiyacı var.



İkinci maç ise TSİ 22’de, Norveç ile Avustralya arasında. Norveç, zor bir gruptan alnının akıyla çıktı ama iki önemli oyuncusu Haavi ve Graham Hansen’i sakatlıklara kurban verdi. Özellikle oyun kurucu Hansen’i aramamaları zor. Avustralya’da ise Sam Kerr, her geçen gün kupaya ısınıyor. Kerr’ün bu kupada oynayıp da yükseltemeyeceği bir takım yok. İki tarafa da dönebilecek, ama koşullar itibarıyla bir nebze Avustralya’ya yakın duran bir eşleşme. Ancak Aussie defansının gereksiz hatalarına dikkat.





Neye dikkat etmeli?





Bugün birinci dereceden favoriler sahada değilmiş gibi dursa da hemen onların ardından gelen üç takımı izleyeceğiz. Nijerya, diğer üç takımla kıyaslanacak gibi değil, ama iyi direnirlerse her şey olabilir. Bugünün sonuçları, çeyrek final eşleşmelerine de kuşkusuz etki edecek . Almanya-Nijerya galibi İsveç-Kanada galibiyle, Avustralya-Norveç galibi de İngiltere-Kamerun galibiyle oynayacak.





Ne umuyoruz?





Bol drama. Bir de, tekrar olacak ama, VAR’ın penaltı vuruşlarına gölge etmemesini. Bu arada, İngiltere Erkekler Premier Ligi, ligde penaltı vuruşlarında kalecinin pozisyonuna VAR’la bakılmayacağını açıkladı. FIFA da bu turnuvada seri penaltılarda VAR’a bakmayacak. Yani, bir geri adım atılacağı kesin gibi. Olan, VAR ile kupaya veda eden İskoçya’ya oldu.





Günün lüzumsuz bilgisi





Sağlıklı bir insan gözü ortalama 20 kilometreye kadar uzağı görebilir. Penaltı atışı sırasında, yardımcı hakem ise kale çizgisine 16.5 metre uzakta duruyor.