Kadınlar Dünya Kupası raporu: İki çeyrek finalist daha belli oldu

Çıkan kısmın özeti





Kupada hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Dün yine iki çeyrek finalist belirlendi. Kupanın favorilerinden ABD, İspanya karşısında epeyce zorlanmasına rağmen yoluna devam etti. Amerikalılar, İspanya’nın anti-futbol anlayışından kupadaki pek çok takım gibi etkilendi ve oyun kuramadı. İki devrede çalınan VAR destekli iki penaltı, ABD’ye 2-1’lik galibiyeti getirdi. Penaltılar biraz "yumuşak" olmakla beraber çalınabilir kararlardı. Ancak, kupanın favorilerinden birine karşı daha ufak bir takım bu penaltıları kazanabilir miydi, bilinmez. Şu ana kadar kupada hakem yorumlarının seyirci çeken takımları biraz kolladığı izlenimini almadığımızı söyleyemeyiz. ABD, böylelikle Fransa ile eşleşti. İki takım da ikinci turda çok baskın bir görüntü çizmedi. Ama çeyrek finalde açık futbolla zevkli bir mücadele seyrettirecekleri kesin gibi.



İki denk kuvvet, İsveç ve Kanada’nın mücadelesinde beklendiği gibi az gol oldu. Genç yıldız Stina Blackstenius, biraz daha atak görünen İsveç’i çeyrek finale çıkarırken, maçın bir diğer kahramanı harika bir penaltı kurtarışı yapan kaleci Hedvig Lindahl’di. İsveç, bu galibiyetle Almanya’nın rakibi oldu. Bir diğer nefis çeyrek final eşleşmesi böylelikle ortaya çıktı.





Günün menüsü





Bugün ikinci turu iki maçla bitiriyoruz. TSİ 19.00’daki ilk seansta kupanın sürpriz ekibi İtalya, Çin karşısında olacak. İtalyanlar şu ana kadar, ülke futbol geleneğinin tam tersine hücum futbollarıyla zevk verdi. Bu kez karşılarında epeyce defansif bir Çin takımı bulacaklar. Çin, zor bir grupta zaman zaman tehlike yaratarak yoluna devam etti. İyi kontratak yapan, ama bitirici vuruşları zayıf bir takım görüntüsü çizdiler. Bu maçta da öncelikli hedefleri, İtalya’yı durdurmak olacak. Kendi futbolunu rakibine kabul ettiren kazanır.



TSİ 22.00'deki günün ikinci maçında da Asya-Avrupa rekabeti var. Eski şampiyonlardan Japonya, son Avrupa şampiyonu Hollanda’ya karşı sahada olacak. Japonya, önemli yıldızlarının emekli olmasıyla gücünden epeyce yitirmişe benziyor. Ancak özellikle Iwabuchi’nin formu, onları hâlâ tehlikeli bir ekip yapıyor. Hollanda ise kuvvetli bir hücum takımı, ancak kapalı takımları açmakta zorlanıyorlar. Yeni Zelanda karşısında golü ancak kayıp zamanda bulabilmişlerdi. Diğer iki maçta da ilk 40 dakikada gol bulamadılar. Bugün yine sabırlı olmaları gerekebilir. İki tarafa da dönebilecek, ama Hollanda’nın az farkla favori gözüktüğü bir maç.





Neye dikkat etmeli?





Bugün iki formda hücum üçlüsünü izleyeceğiz. İtalya’da Galli-Bonansea-Girelli, Hollanda’da ise Martens-Miedema-Van de Sanden (ilerleyen dakikalarda Beerensteyn). Asya temsilcilerinin bugünkü şansı, tamamen bu üçlülerle nasıl baş edeceklerine bağlı.





Ne umuyoruz?





Açıkçası futbolsever olarak, bugün hücum ağırlıklı takımların oyunlarını rakiplerine kabul ettirmelerini umuyoruz. Aksi takdirde, az gollü 90 ya da 120 dakikalar bizi bekliyor olabilir.





Günün lüzumsuz bilgisi





İtalya, FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda en son gruplardan çıktığında bugünkü kadrodaki sekiz oyuncu henüz doğmamıştı. İtalyanlar, 12 takımla oynanan 1991 turnuvasında çeyrek finale yükselmiş, ancak Norveç’e uzatmada 3-2 kaybetmişlerdi.