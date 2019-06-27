Kadınlar Dünya Kupası raporu: Çeyrek finaller başlıyor

Çıkan kısmın özeti





Kupada çeyrek final eşleşmeleri iki gün önce belli oldu. İkinci tur maçlarının en önemli sonucu, hiç kuşkusuz, tur atlayan sekiz takımdan yedisinin Avrupalı oluşu. Bu durumun kadın futbolunun Avrupa’ya sıkışmasından ziyade, bu kıtada birkaç ülkenin son yıllarda yaptığı büyük atılımın etkisi var. İtalya, Hollanda, hatta İngiltere ve Fransa, son on yılda şu anki seviyeye gelecek yatırımı yaptılar. Buna tur atlayamasa da İspanya’yı da ekleyebiliriz. Diğer taraftan Japonya, Kanada ve Avustralya’nın son sekizde olmaması, sistemsel kalıcı bir sorundan ziyade, o günkü performanslarıyla ilgili. Yine de Avrupa’nın arayı açıyor olma ihtimali yok değil, zira grup maçlarında da bu kıtanın takımları daha iyi görüntü çizmişti.



İkinci turda elenenler arasında, herhalde en hak etmeyeni Japonya oldu. Japonlar, Hollanda karşısında nefis bir futbol sergilemelerine rağmen direkleri geçemediler. Bu maçta, kupada gördüğümüz en iyi Japonya performansını izledik. Öyle ki, tribündeki tarafsız seyirciler de maçın ikinci yarısında Japonya’yı desteklemeye başladı. Ama futbol, bir yerde şans da gerektiriyor. İkinci tur, Fransa ve ABD’nin ilk kez zorlanmasına sahne oldu. İngiltere ve Almanya rahat tur atlarken Norveç, Hegerberg’siz de iş yapabildiğini kanıtladı.





Günün menüsü





Kupada çeyrek final seansı, İngiltere-Norveç maçıyla açılacak. TSİ 22’deki maç, oldukça çekişmeli bir eşleşme vadediyor. İngiltere, ikinci turda Kamerun karşısında tuhaf bir maç oynadı. Skor anlamında rahat da olsa, gergin ve sert bir mücadeleden çıktılar. Houghton ve Bright’ın bu maçta oynayamama ihtimali var. Norveç de bu kupada sakatlıklardan payını epeyce aldı. Bu iki takım arasında, İngiltere biraz daha üstün gözükmekle beraber, fazla bir fark yok. Nefis bir maç bizleri bekliyor.





Neye dikkat etmeli?





İngiltere’de Ellen White, sessiz sedasız bu kupanın kahramanı olmaya doğru gidiyor. Norveç’te ise Herlovsen benzer bir rolde. Bu iki oyuncudan birinin bugün patlama yapması dengeyi bozabilir.





Ne umuyoruz?





Çekişmeli ve dengeli bir maç. Maçın başına otururken elinize çayınızı, kahvenizi alın. Zira 90 değil, 120 dakika bizleri bekliyor olabilir.





Günün lüzumsuz bilgisi





İngiltere’de kadın futbolunun 1920’lerde yasaklanmasından önce en önemli takım olarak on binlerce kişiyi tribünlere toplayan Dick Kerr Ladies, Lancashire bölgesinin ekibiydi. Lancashire, İngiltere’de Vikinglerden kalan Norveç etkisinin en çok hissedildiği yer. Buranın şivesinde hâlâ eski Norveççe kelimelere rastlamak mümkün.