Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
Kadınlar Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD takımı turnuvanın galibi oldu. Şampiyonanın en büyük favorisi olarak gösterilen ABD kadınlar takımı bu turnuva ile birlikte 4'ncü kez Dünya Kupası'nı kazandı.
Kadınlar Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD takımı turnuvanın galibi oldu.
Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final ABD ile Hollanda karşı karşıya geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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