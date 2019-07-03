Kadınlar Dünya Kupası: İngiltere'yi yenen ABD İlk finalist

Fransa'nın Lyon kentinde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi.

Kadınlar Dünya Kupası: İngiltere'yi yenen ABD İlk finalist

Fransa'nın Lyon kentinde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. ABD, İngiltere'yi 10. dakikada Christen Press ve 31. dakikada Alex Morgan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek turnuvanın ilk finalisti oldu.

İngiltere 19. dakikada Ellen White ile skora 1-1'lik eşitlik getirse de müsabakayı lehine çevirmeyi başaramadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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