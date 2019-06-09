Kadınlar Dünya Kupası ikinci gününde kazanan Avrupa ekipleri oldu
Kadınlar Dünya Kupası ikinci gününde oynan üç maçın da galibi Avrupa temsilcileri oldu.
Kadınlar Dünya Kupası ikinci gününde oynan üç maçın da galibi Avrupa temsilcileri oldu. Fransa'da devam eden şampiyonanın ikinci gününde üç maç oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Almanya ve Çin karşı karşıya geldi. Almanya Çin'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.
İspanya ve Güney Afrika'nın karşı karşıya geldiği maçta ise gülen taraf İspanyollar oldu. İspanya, Güney Afrika'yı 3 golle geçerken kalesinde 1 gol gördü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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