Kadınlar Dünya Kupası: Hollanda ve İtalya çeyrek finale yükseldi

Kadınlar Dünya Kupası'nda bugün oynanan iki karşılaşma sonundan İtalya ve Hollanda rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvada günün ilk maçında İtalya ile Çin karşı karşıya geldi. İtalya 15. dakikada Valentina Giancinti ve 49. dakikada Aurora Galli'nin attığı gollerle rakibi Çin'i 2-0 yendi. Euronews.com'da Görüntüle