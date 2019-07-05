Kadınlar Dünya Kupası Finali: ABD - Hollanda
ABD ve Hollanda arasındaki Kadınlar Dünya Kupası Finali öncesinde bu istatistikleri inceleyin. ABD, Alyssa Naeher'in penaltılarının İngiltere'ye karşı yarı finalde kazanmasının ardından finalde kalırken Hollandalılar, Jackie Groenen'in fazladan galibi sayesinde İsveç'i yendi.
ABD ve Hollanda arasındaki Kadınlar Dünya Kupası Finali öncesinde bu istatistikleri inceleyin. ABD, Alyssa Naeher'in penaltılarının İngiltere'ye karşı yarı finalde kazanmasının ardından finalde kalırken Hollandalılar, Jackie Groenen'in fazladan galibi sayesinde İsveç'i yendi.
Kaynak: Dugout
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