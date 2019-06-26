Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: İtalya - Hollanda

Likeke Martens'in Japonya'ya geç gecikme cezası Hollanda'yı Dünya Kupası çeyrek finallerine gönderdi. Bu aşamaya gelmek için Çin'i yenen İtalya'nın C Grubu kazananlarıyla karşılaşıyorlar. Kadınlar Dünya Kupası'ndaki ilk buluşma oldu.