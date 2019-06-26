Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: İngiltere vs Norveç

Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finalinde İngiltere’nin Norveç’le buluşmasından önce bu istatistikleri inceleyin. Her iki taraf da yıldız oyuncuları Ellen White ve Isabell Herlovsen'in yarı finalde takımlarına yardımcı olacağını umuyor.

Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finalinde İngiltere'nin Norveç'le buluşmasından önce bu istatistikleri inceleyin. Her iki taraf da yıldız oyuncuları Ellen White ve Isabell Herlovsen'in yarı finalde takımlarına yardımcı olacağını umuyor.

Kaynak: Dugout

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