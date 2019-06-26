Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: Almanya - İsveç
Almanya ve İsveç, B Grubu ve F Grubu'ndan çıktıktan sonra Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına yükseldi. İki taraf arasındaki buluşma, Almanya'nın kazanmak için geldiği 2003 Dünya Kupası finalinin tekrarı.
Almanya ve İsveç, B Grubu ve F Grubu'ndan çıktıktan sonra Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına yükseldi. İki taraf arasındaki buluşma, Almanya'nın kazanmak için geldiği 2003 Dünya Kupası finalinin tekrarı.
Kaynak: Dugout
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