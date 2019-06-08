Kadınlar Dünya Kupası açılış maçında Fransa Güney Kore'yi 4-0 yendi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Kadınlar Dünya Kupası açılış maçında Fransa, Güney Kore ile Paris'teki Le Parc des Prince Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Kadınlar Dünya Kupası açılış maçında Fransa, Güney Kore ile Paris'teki Le Parc des Prince Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fransa, Güney Kore'ye karşı 4-0'lık üstünlük sağlayarak maçın galibi oldu.
Fransa ve Güney Kore takımları, Kadınlar Dünya Kupası'nda Fransa, Norveç, Nijerya ve Güney Kore'den oluşan A Grubu'nun ilk maçında Paris'te karşılaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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