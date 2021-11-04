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Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

2021 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın grup aşamasındaki rakipleri ve maç programı belli oldu.

2021 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın grup aşamasındaki rakipleri ve maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın ev sahipliğinde 15-19 Aralık tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda Fenerbahçe Opet, A Grubu'nda İtalya'dan A.Carraro Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile eşleşti.

VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan ekibi Altay ile Brezilya takımı Minas Tenis Clube ile karşılaşacak.

Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşme olacak.

FIVB tarafından 1991'den bu yana organize edilen şampiyonaya ilk kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Maç programı şu şekilde:

TARİHSAATGRUPMAÇ
15 Aralık Çarşamba15.00BMinas Tenis Clube – Altay
15 Aralık Çarşamba18.30AA.Carraro Imoco Conegliano – Fenerbahçe Opet
16 Aralık Perşembe15.00BVakıfBank – Altay
16 Aralık Perşembe18.30ADentil Praia Clube – Fenerbahçe Opet
17 Aralık Cuma15.00BA.Carraro Imoco Conegliano – Dentil Praia Clube
17 Aralık Cuma18.30AMinas Tenis Clube – VakıfBank
18 Aralık Cumartesi15.00Yarı FinalA1 – B2
18 Aralık Cumartesi18.30Yarı FinalB1 – A2
19 Aralık Pazar15.00ÜçüncülükA1-B2 Maçının Kaybedeni/ B1-A2 Maçının Kaybedeni
19 Aralık Pazar18.30FinalA1-B2 Maçının Kazananı/ B1-A2 Maçının Kazananı

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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