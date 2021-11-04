Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
2021 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın grup aşamasındaki rakipleri ve maç programı belli oldu.
2021 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın grup aşamasındaki rakipleri ve maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın ev sahipliğinde 15-19 Aralık tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda Fenerbahçe Opet, A Grubu'nda İtalya'dan A.Carraro Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile eşleşti.
VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan ekibi Altay ile Brezilya takımı Minas Tenis Clube ile karşılaşacak.
Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşme olacak.
FIVB tarafından 1991'den bu yana organize edilen şampiyonaya ilk kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.
Maç programı şu şekilde:
|TARİH
|SAAT
|GRUP
|MAÇ
|15 Aralık Çarşamba
|15.00
|B
|Minas Tenis Clube – Altay
|15 Aralık Çarşamba
|18.30
|A
|A.Carraro Imoco Conegliano – Fenerbahçe Opet
|16 Aralık Perşembe
|15.00
|B
|VakıfBank – Altay
|16 Aralık Perşembe
|18.30
|A
|Dentil Praia Clube – Fenerbahçe Opet
|17 Aralık Cuma
|15.00
|B
|A.Carraro Imoco Conegliano – Dentil Praia Clube
|17 Aralık Cuma
|18.30
|A
|Minas Tenis Clube – VakıfBank
|18 Aralık Cumartesi
|15.00
|Yarı Final
|A1 – B2
|18 Aralık Cumartesi
|18.30
|Yarı Final
|B1 – A2
|19 Aralık Pazar
|15.00
|Üçüncülük
|A1-B2 Maçının Kaybedeni/ B1-A2 Maçının Kaybedeni
|19 Aralık Pazar
|18.30
|Final
|A1-B2 Maçının Kazananı/ B1-A2 Maçının Kazananı