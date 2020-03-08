Kadınlar dünya kadınlar günü için Kadıköy'de toplandı KADINLAR, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy iskelesinde toplandı.

8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak için bir araya gelen çeşitli siyasi partiler, meslek ve kadın örgütlerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 2 bin kadın Kadıköy, Beşiktaş iskelesi önünde saat 14.00'te toplandı. Kortejler halinde iskeleye gelen kadınlar, ellerindeki pankart ve bayraklarla şarkılar söyleyip halay çekerken, kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerine karşı sloganlar attı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan bir kadın, "Kadınların birlikte mücadeleye girmesi ve bu mücadeleyi devam ettirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA