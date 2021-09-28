Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın İstanbul'da olması için görüşmeler başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanı Umar Kremlev'le, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılması için görüşme yaptı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, aynı zamanda AIBA Yönetim Kurulu Üyesi de olan Gözgeç'in İstanbul'da Kremlev'le bir araya geldiği belirtilerek, "2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da yapılması hakkında görüşmeler yapıldı." ifadelerine yer verildi.