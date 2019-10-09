09.10.2019 15:04

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Türkiye'yi temsil eden Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen organizasyonun 7. gününde bir milli sporcu ringe çıktı.

69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, İtalyan Assunta Canfora'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyona yarın çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA