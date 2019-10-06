06.10.2019 15:58

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Sema Çalışkan elendi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın 4. gününde Sema Çalışkan ringe çıktı.

Milli sporcu, 60 kilo mücadelesinde Moğol rakibi Namuun Monkhor'a mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

Türkiye'nin 6 sporcuyla yer aldığı şampiyona 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA