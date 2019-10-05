Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Satı Burcu elendi.

05.10.2019 16:52
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Satı Burcu elendi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın üçüncü gününde Satı Burcu ringe çıktı.

Milli sporcu, 57 kilo mücadelesinde Japon rakibi Sena İrie'ye mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

Türkiye'nin 6 sporcuyla yer aldığı şampiyona 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA
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