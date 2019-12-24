Kadınlar dokudukları halılarla ev ekonomisine katkı sağlıyor

24.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:46

Yaşları 25 ile 70 arasında değişen Altındağlı 80 kadın, aylar süren el emekleriyle dokudukları halıları satarak ev ekonomilerine katkı sunuyor.



Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştüren Altındağlı kadınlar, ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Kültür merkezleri bünyesinde bulunan halı ve kilim dokuma atölyesinde aylardır el emeği ile halı dokuyan kadınlar, dokuma işlemi biten halıların son ilmeğini törenle kesti. Dokudukları halıları bitirmenin ve kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, dokuması biten halıları, halı firması temsilcilerine teslim etti.



25-70 yaş aralığında 80 kadının bu atölyede emek verdiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kadınlarımız burada sabırla ilmek ilmek, düğüm düğüm halı dokuyor. Burada dokunan halıların bir tanesi yaklaşık 4-5 ayda bitiyor. Aylarca emek verdikleri halıların son düğümünü atıp kesmeleri ve bu emeği kazanca dönüştürmeleri onlar için çok önemli. Biz de onların bu sevincini paylaşıyor, daha nice halıları sağlıkla kesmelerini diliyoruz" dedi.



Halı dokuma atölyesine yeni tezgahlar ekleneceğini ve atölyenin daha da büyüyeceğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, böylelikle kültürel mirasa daha fazla sahip çıkacaklarını vurguladı.



Atölyenin en zahmetli halılarına imza atan 68 yaşındaki Fatma Seçer ise çocukluk yıllarında köyünde halı dokuduğunu ancak sonra bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Halı dokumayı çok sevdiğini ifade eden Fatma Teyze, "Hep bir arayış içindeydim. Burada halı dokuma atölyesi açıldığını öğrenince buraya başladım. Evde oturacağıma sevdiğim bir işi yapayım, hem de aile bütçesine katkıda bulunayım dedim. Dokuduğum halının ipliği, atkısı, çözgüsü ipek. 1 santimetresinde 113 ilmek var. Çok ince ve çok zahmetli bir halı. Toplamda 650 bin düğüm attım" dedi.



Bir diğer kursiyer Reyhan Sağlam ise ilkokuldan mezun olunca halı dokumaya başladığını söyledi. Sağlam, "Burada böyle bir kurs açılınca çok mutlu oldum, koşa koşa geldim. Emek veriyorum, emeğimi kazanca dönüştürüyorum. Kendimi çok geliştirdim. Şu anda para kazanıyorum. Bize bu imkanları sağlayan, emeklerimize destek veren Altındağ Belediyesine ve Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Usta öğretici Raziye Başeğmez ise "Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki atölyede kadınlarla beraber çok güzel işler başardık. Çok güzel ürünler çıktı ortaya. Halı kesmenin de bir merasim geleneği vardır. Bitirmiş olduğumuz halının son ilmeğini geleneksel bir törenle, dualar eşliğinde keseriz. Halı dokuma kültürel bir miras olduğu gibi, halı kesme de kültürel bir mirastır. Bu mirasımıza sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Yok olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA