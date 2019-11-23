Kadınlar Doğu'ya özgü sembolleri halılara üç boyutlu işliyor

23.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:52

BÜLENT MAVZER - Iğdır Üniversitesince hayata geçirilen atölyede kadınlar, geleneksel halı ve kilimleri üç boyutlu dokuyor.

Dokumacılık sektörünün yeniliklerinden olan üç boyutlu dokuma, üniversitenin başlattığı çalışmayla yöre kadınlarının gelir kaynağı oldu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), İl Özel İdaresi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından da desteklenen projeyle 25 kadın, hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de meslek öğreniyor. Proje kapsamında üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan atölyede Türk bayrağı, Ağrı Dağı ve yöreye özgü semboller kadınlar tarafından üç boyutlu olarak halı ve kilimlere işleniyor.

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cavit Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak geleneksel halı ve kilimlerin aslını bozmadan, bugünün şartlarına uyarlayarak farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Son olarak çalışmalarına çağdaş bir form katmak amacıyla üç boyutlu kilim çalışması yaptıklarını anlatan Polat, "Üç boyutlu çalışmalar yaptığımız bazı çalışmalardandır. Bu çalışmalarımızda özellikle ev kadınları istihdam ediliyor ve meslek öğretiliyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı sayesinde çalışmaya katıldıklarını belirten Polat, "Eğer ileride başarılı olursak, her eve bir tezgah vererek 'Her kadın bir usta, her ev bir atölye' sloganıyla projemizi sürdürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Melahat Teleri ise ilk etapta Türk bayrağı yaparak çalışmaya başladıklarını aktardı. Başarılı olunca büyük tezgahlarda yeni çalışmalar yaptıklarını dile getiren Teleri, şunları söyledi:

"Türk bayrağıyla ülkemizin önemli bir değeri olan Ağrı Dağı'nı da yapmaya başladık ve devamında Iğdır'ın sembollerini yaptık. Bu yöntem, üzerine kabartmalı dokumayı ilmek ilmek işleyerek yaptığımız halı-kilim karışımı bir yöntemdir. Bu da kursiyerlerimize tek tip eğitim değil de hem halı dokuması hem de kilim dokumasını birlikte öğrenme fırsatı vermiş oluyor. Bu sayede kursa gelen kadınlarımız iki çeşit dokumayı öğrenmiş oluyor."

Kursiyerlerden Arzu Algan da kursa arkadaşlarının vesilesiyle katıldığını anlatarak "İŞKUR'da yapılan kura ile projeye dahil oldum. Şimdi hem meslek öğreniyorum hem de buradan aldığım maaş ile aile ekonomisine katkıda bulunuyorum. Bu proje çok güzel, eskiden büyüklerimiz halı kilim dokuyordu, biz de bunu öğreniyoruz ve çocuklarımıza bunu öğretmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA