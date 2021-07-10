Kadınlar devlet destekli kursta hem meslek öğreniyor, hem de üretim yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadınlar devlet destekli kursta hem meslek öğreniyor, hem de üretim yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

Kadınlar devlet destekli kursta hem meslek öğreniyor, hem de üretim yapıyor Muş'ta, Aile Destek Merkezi tarafından kadınlara yönelik açılan halı dokuma kursuna katılan kursiyerler, burada hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kadınlar devlet destekli kursta hem meslek öğreniyor, hem de üretim yapıyor

MUŞ - Muş'ta, Aile Destek Merkezi tarafından kadınlara yönelik açılan halı dokuma kursuna katılan kursiyerler, burada hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM), İş-Kur ve ADEM işbirliğiyle açılan kurslara kadınlar ilgi gösteriyor. ADEM hizmet binasında açılan halı dokuma kursuna katılan 15 kursiyer, bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Usta Öğretici Hidayet Bulu, 15 kursiyere eğitim verdiklerini ifade ederek, "7 aylık süreli olan kursumuzda haftanın 5 günü buradayız. Kadınlarımız pandemiden dolayı çok sıkıldılar. Burayı bir nevi terapi olarak da görüyorlar" dedi.

Kursiyerlerden Yeşim Yıldız ise kursta çok güzel bir ortam elde ettiklerini belirterek, "Burada 15 arkadaş birlikte kurs görüyoruz. Ortamımız çok güzel. Hem sosyal bir aktivitemiz oluyor hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Bu tür ücretli kursların devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Kadınlar devlet destekli kursta hem meslek öğreniyor, hem de üretim yapıyor
Kadınlar devlet destekli kursta hem meslek öğreniyor, hem de üretim yapıyor
Kadınlar devlet destekli kursta hem meslek öğreniyor, hem de üretim yapıyor
Kadınlar devlet destekli kursta hem meslek öğreniyor, hem de üretim yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Ebru Gündeş Petek Dinçöz Kartal Tibet
Spor Balotelli Fatih Terim Alper Yılmaz Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadınlar devlet destekli kursta hem meslek öğreniyor, hem de üretim yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 17:40:36. #1.14#

title