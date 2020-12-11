Kadınlar devlet destekli kursla meslek öğreniyor

Kadınlar devlet destekli kursla meslek öğreniyor Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Kadınlar devlet destekli kursla meslek öğreniyor

MUŞ - Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Kentte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ek hizmet binasında kadınlara özel açılan halı dokuma kursuna 15 kursiyer kayıt yaptırdı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı kursa katılan kadınlar el emeği göz nuru halıları ilmek ilmek dokuyor. Birbirinden güzel eserler üreten kadınlar, bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da İŞKUR'dan aldıkları ekonomik destekle aile bütçelerine katkı sunuyorlar. Kurs sayesinde yeni arkadaşlıklar edinen kursiyerler, streslerini de devlet destekli kurs sayesinde atıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Usta Öğreticisi Şefkat Şener, halı kursunun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İŞKUR ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği içerisinde açıldığını söyledi. Kursa 15 öğrenciyle devam ettiklerini kaydeden Şener, "Halılarımız yün, kökboyama ve Muş yöresine ait lale desenleriyle işlenmektedir. Bunun yanında kilim desenli halılarımız da üretilmektedir. Her bir ilmeğin anlamı bulunmakta. Kursumuz İŞKUR destekli olup 22 Temmuz 2020'de başladı ve 5 Şubat 2021'de sona erecek. Pandemi süreci içerisinde maske, mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. 2019-2020 yılları arasında 45 halı dokuduk. Yılsonunda sergilerimiz oluyordu fakat bu yıl pandemi nedeniyle sergi yapmadık" dedi.

"Bir kadının neler yapabileceğini ortaya koyuyoruz"

2 yıldır halı kurslarına katıldığını anlatan kursiyerlerden Fikriye Çağlayan ise burada maddi ve manevi destek gördüğünü söyledi. Kurs sayesinde hem stres attıklarını hem de sosyal bir hayata atılmış olduklarını ifade eden Çağlayan, "Burada genelde Muş'un simgesi olan laleleri dokuyorduk ama bu yıl farklı desenlerde dokumaya başladık. Güzel geçiyor. Yeni arkadaşlıklar ediniyoruz, stres atıyoruz, yeni faaliyetlerde bulunuyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel, kadınlarla bir aradayız. Bir kadının neler yapabileceğini ortaya koyuyoruz. Eve maddi destekte de bulunmak istiyorum bu süreçte. Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak saat 10.00'dan 14.00'e kadar buradayız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU