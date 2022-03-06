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Kadınlar derbisinde anlamlı hareket

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar derbisinde anlamlı hareket

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ile Karşıyaka arasında dün oynanan derbide centilmenlik görüntüleri yaşandı.

İZMİR (DHA) -

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ile Karşıyaka arasında dün oynanan derbide centilmenlik görüntüleri yaşandı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maç öncesi ev sahibi Göztepe taraftarları, iki takımı birlikte tribüne çağırarak alkışladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi iki takıma da çiçek vererek alkış topladı. Karşıyakalı oyuncular da Göztepeli taraftarların centilmen hareketine alkışla karşılık verdi. Grupta Play-Off oynamayı daha önce garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, ezeli rakibini 3-0 mağlup etti.


- İzmir
Kadınlar derbisinde anlamlı hareket

Kadınlar derbisinde anlamlı hareket

Kadınlar derbisinde anlamlı hareket

Demirören Haber Ajansı - Spor

voleybol, Sigorta, Göztepe, İzmir, Spor, Haberler

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