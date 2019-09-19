Kadınlar Denizi'ndeki 4 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

19.09.2019 16:43

Kuşadası'nın dünyaca ünlü mahallesi Kadınlar Denizi'nde değişik tarihlerde meydana gelen 4 ev hırsızlığının zanlısı olarak aranan bir şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Edinilen bilgiye göre; Kadınlar Denizi'nde değişik tarihlerde 4 ayrı evden yapılan hırsızlık olayını araştıran Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki tüm kamera kayıtlarını inceleyip, teknik araştırma yaparak hırsızlık olaylarının zanlısının H.K. olduğunu tespit etti. Başlatılan araştırma sonucu şüpheli İkiçeşmelik Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca, evde yapilan aramada suç aleti olan tornavida ve evlerden çalmış olduğu tespit edilen malzemeler de ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA