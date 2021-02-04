'Kadınlar çok konuşuyor' diyen Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori özür diledi
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BBC

'Kadınlar çok konuşuyor' diyen Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori özür diledi

04.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:30
'Kadınlar çok konuşuyor' diyen Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori özür diledi

"Kadınlar çok konuşuyor" diyen Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoşiro Mori, istifa çağrıları sonrası özür açıklaması yaptı.

"Kadınlar çok konuşuyor" diyen Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoşiro Mori, istifa çağrıları sonrası özür açıklaması yaptı. Sözlerini geri aldığını söyleyen Mori, istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı.

Mori büyük tepkiye neden olan sözlerini Çarşamba günü yapılan Japonya Olimpiyat Komitesi toplantısında sarf etti.

Yoşiro Mori, yönetim kurulundaki kadın üyelerin sayısının yüzde 20'den 40'a çıkarılması önerisiyle ilgili olarak "Kadınlar çok rekabetçi. Bir üye konuşmak için el kaldırınca diğerleri de konuşması gerektiğini düşünebilir. Kadın üye sayısını artırdığınızda, süre sınırlaması koymazsanız başınıza iş alırsınız. Laflarını bitirme konusunda sorunlar var. Komitede yaklaşık yedi kadın üyemiz var hepsi yerini biliyor" dedi.

Mori yedi üye olduğunu söylese de Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcuları seçen 24 üyeli komitede beş kadın üye bulunuyor.

'Karım, kızım ve torunum da bana kızdı'

Mori'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü. Twitter'da #Morisistifaet etiketiyle yapılan yorumlarda birçok kişi Mori'yi cinsiyetçilikle suçlarken bazı kişiler de atletleri Olimpiyat Oyunları'nı boykot etmeye çağırdı.

2000-2001 yılları arasında başbakanlık yapan 83 yaşındaki Mori, tepkilerin ardından dün düzenlediği basın toplantısında kadınlar hakkında "uygunsuz" sözler söylediğini kabul etti ve özür diledi.

Başbakan olduğu dönemde de siyasi gaflarıyla bilinen Mori, "Söylediğim sözlerin Olimpiyat ve Paralimpik ruhuna aykırı olduğunu kabul ediyorum. Derin pişmanlık duyuyorum. Sözlerimi geri çekiyorum ve incittiğim herkesten özür diliyorum" dedi.

Mori, bu sözleri nedeniyle torunu ve kızı dahil ailesinin tüm kadın üyelerinden tepki aldığını belirterek "Dün gece karım bana çok kızdı. 'Yine kötü bir şey söyledin, değil mi? Kadınları kendine düşman ettiğin için yine sıkıntısını ben çekeceğim' dedi" diye konuştu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre Japonya gelişmiş ekonomiler arsasında cinsiyet eşitsizliğinin en yaygın olduğu ülke konumunda.

Rapora göre Japonya 153 ülkenin yer aldığı cinsiyet eşitliği listesinde 121'nci sırada yer alıyor.

Ülkede hisseleri borsada işlem gören şirketlerin yönetim kurulu üyelerindeki kadınların oranı yüzde 5,3.

Parlamentodaki milletvekillerinin de yüzde 10'u kadın.

BBC
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