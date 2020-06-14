Kadınlar çocukları ile stadyumda spor yaptı
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Kadınlar çocukları ile stadyumda spor yaptı

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile uzun süre evlerinden çıkamayan kadınlar, çocukları ile birlikte, stadyumda spor yaptılar.

Kadınlar çocukları ile stadyumda spor yaptı
14.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:29

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile uzun süre evlerinden çıkamayan kadınlar, çocukları ile birlikte, stadyumda spor yaptılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında "Mesafe Spora Engel Değil" adı altında açık havada egzersizler başladı. İlki SEKASEM bahçesinde gerçekleşen egzersizler, bu kez Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda devam etti. Etkinliğe katılan 100'e yakın Gebzeli ve civar bölgelerden gelen kadınlar, spor yaparken çocukları da onları örnek aldı. Çocuklar evde biriktirdikleri enerjilerini kendileri için kurulan parkurlarda yarışarak attı.

40 dakika süren ve ilki SEKASEM bahçesinde düzenlenen egzersizler, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda devam etti. Etkinliğe yüze yakın anne katılırken her birinin ateşi stadyuma girerlerken ölçüldü. Tüm önlemleri alan Büyükşehir, el dezenfektanlarını da en rahat ulaşılabilecek alanlara koydu. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında açık havada gerçekleştirilen etkinlikte sağlık personeli de hazır bulundu. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda anneler, 2 metre sosyal mesafe kuralına uyarak sporlarını yaptı. Ayrıca sosyal mesafe kuralları çerçevesinde katılımcıların çocuklarına da özel spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklar, evde biriktirdikleri enerjilerini kendileri için kurulan parkurlarda atarken eğlenceli vakitler geçirdi.

40 dakika süren ve kadınların kendi vücut ağırlığıyla yaptığı egzersizler, haftanın 3 günü belirlenen saatlerde devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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