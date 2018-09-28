Kadınlar, Cinsel Tacizi Neden Açıklamadıklarını Anlatıyor: Başka Birinin Hayatını Mahvetmek...

Geçmişte cinsel tacize uğradığını söyleyen binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Neden zamanında açıklamadılar?" sorusuna sosyal medyada "WhyIDidntReport" (Neden bildirmedim) etiketiyle yanıt vermeye başladı.

Donald Trump bu açıklamayı, Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel iddialarının ortaya atılmasından sonra yapmıştı.

Ashley Judd: Bir kez şikayet ettim sonuç alamadım

Oyuncu Ashley Judd, Twitter mesajında "Çünkü genç bir kızken ilk kez bir cinsel saldırıya uğradığımda şikayetçi oldum ama sonuç alamadım. Daha sonra bunun büyütülecek kadar önemli bir şey olmadığını düşündüm. Yanılmışım" dedi.



Miro Sorvino: 7 yaşında tacize uğradım, büyüklerim ciddiye almadı

Amerikalı oyuncu Mira Sorvino da "İlk tacize uğradığımda yedi yaşındaydım. Bunu büyüklere söyledim. Bana 'O yaşlı ve iyi adam. Onu kastetmemiştir' dediler. 15 yaşında tecavüze uğradığımda sadece günlüğüme yazdım. Bunu okuyan bir yetişkin beni büyüklerle yatmakla suçladı' diye yazdı.

Cara Delevingne: Kötü bir şey yapmışım gibi suçlu hissettim

İngiliz oyuncu ve model Cara Delevingne ise neden uğradığı cinsel saldırıyı zamanında bildirmediği sorusuna "Çünkü utandım ve başka birinin hayatını mahvetmek istemedim" diye yanıt verdi.

Delevinge, yaşadığı olaydan sonra kendisini taciz eden kişinin adını açıklamamıştı. Ancak 2017'de bu kişinin ünlü yapımcı Harvey Weinstein olduğunu söyledi.

Cara Delevinge, Instagram mesajında, bir otel odasında kendisini başka bir kadını öpmeye zorlayan Weinstein'in tacizine uğradığını yazdı, "Bunu açıklamakta çok tereddüt ettim. Ailesini incitmek istemedim. Kötü bir şey yapmışım gibi suçlu hissettim. Bu tür şeyler tanıdığım birçok kadının da başına geldiği için korkuya kapılmıştım. O kadınlar korkudan hiçbir şey söylememişlerdi."

Alyssa Milano: Aileme söylemem 30 yıl aldı. Adalet bir seçenek değildi.

Oyuncu Alyssa Milano da maruz kaldığı tacizi ailesine söylemenin 30 yıl aldığını söyledi. Milano, "Yaşadıklarımı arkadaşlarıma da yıllar sonra anlatabildim. Hiçbir resmi şikayette bulunmadım. Çektiğim acıları adalet arayarak dindirmeye çalışmadım. Çünkü adalet bir seçenek değildi' dedi.