"Kadınlar çalışma hayatına değişim ve güç getirdi"
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"Kadınlar çalışma hayatına değişim ve güç getirdi"

09.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:22

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte belediyenin kadın personeli için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenledi.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte belediyenin kadın personeli için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenledi. Başkan Beyoğlu, "Kadının eli ve emeğinin olduğu her yerde başarı olur. Sizlerden çok memnunuz. Hep beraber Bağlar'da değişimi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte tek tek ilgilendiği kadın personele kahvaltı programından sonra çiçek ve hediye takdim eden Başkan Beyoğlu, kadınların çalışma hayatına büyük bir değişim ve güç getirdiğini söyledi. Birlikte başarılı işlere imza atmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Beyoğlu, "Sizlerle beraber çalışmak, bir arada olmak, aynı yol ve hedefe doğru yürümek benim için gurur kaynağıdır. Büyük bir disiplin içerisinde çalışarak millete hizmet ettiğini görüyorum. Biz sizlerden memnunuz. Esas olan milletin memnuniyetidir. Millet olmazsa bizim olmamızın anlamı olmaz zaten. Yapacağımız tüm işlerde milletin memnuniyetini esas alarak 3 yıl sonra inşallah Bağlar'ımızda büyük bir değişim ve yıllar boyu konuşulacak, arkamızda dualar bırakacak eserler meydana getirmiş olacağız" dedi.

Belediyenin kadın personeli, Başkan Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'na günün anısına çiçek ve hediye takdiminde bulundu. - DİYARBAKIR

'Kadınlar çalışma hayatına değişim ve güç getirdi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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