"KADINLAR BULUŞUYOR" EĞİTİM SEMİNERLERİ
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"KADINLAR BULUŞUYOR" EĞİTİM SEMİNERLERİ

'KADINLAR BULUŞUYOR' EĞİTİM SEMİNERLERİ
Habermetre - Haberler | Toplum

"KADINLAR BULUŞUYOR" EĞİTİM SEMİNERLERİ 9 Temmuz 2021 Belediyemiz tarafından kadınların baş etmekte zorlandıkları konulara ışık tutmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla "Kadınlar Buluşuyor" eğitim seminerleri düzenlenecektir.

"KADINLAR BULUŞUYOR" EĞİTİM SEMİNERLERİ 9 Temmuz 2021 Belediyemiz tarafından kadınların baş etmekte zorlandıkları konulara ışık tutmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla "Kadınlar Buluşuyor" eğitim seminerleri düzenlenecektir.

Kadınların başta şiddet konusu olmak üzere hayata dair her konuda yaşadıkları problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla düzenlenecek seminerlerde Uzman Psikolog Mihraç Polatoğlu kadınlarla bir araya gelecektir.

İlçe merkezi ve 29 mahalle de düzenlenecek olan seminerlerde şiddeti önleme, istismar, aile içi iletişim, ana baba tutumları, temel aile bilinci gibi konu başlıklarında eğitim çalışmaları yapılacaktır.

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Kaynak: Habermetre

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